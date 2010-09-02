Профессионал программист БД Delphi

$2500
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Здравствуйте,

Требуется программист профессионал Delphi и Firebird (+ желательно наличие опыта работы с более мощными СУБД вроде InterBase,MSSQL,Oracle).

Работа – разработка сложных БД под Windows для корпоративного заказчика, поддержка, ведение и развитие БД.

Сейчас есть проект который разрабатывался мной 2года и почти завершён, нужно доделать некоторую мелочь в течение 2-3х месяцев и запустить проект в работу. Проект мощный, рассчитан на всю Россию, поэтому предполагается полная занятость (по крайней мере на ближайшие пол года), затем, когда этот проект будет окончательно доработан, можно заняться другими проектами, а этот только поддерживать. ЗП на текущем проекте зависит от Ваших примеров работ и Вашей работы в первый месяц. ЗП на новых проектах будет до 100'000руб/мес!

Кратко – нужен ответственный самодостаточный профи программист Delphi с серьёзным опытом разработки БД на FB+IB/MSSQL/Oracle для очень долговременного и максимально плодотворного сотрудничества!

Требования:

+ Опыт разработки сложных БД на Delphi в роли главного программиста в проектах от полу-года и длительнее

+ Возраст от 25лет

+ Московская прописка

+ Русский

+ Ответственность, Точность, Кропотливость, Внимательность !

+ Умение тестировать свою работу и отвечать за свою работу !

Без рабочих примеров работ кандидаты не рассматриваются. Ни скриншоты, ни описания, ни куски кода – этого недостаточно. Вы должны продемонстрировать свою самую сложную и мощную рабочую программу-БД (можно демо-версию, можно через RDP). Если Ваша программа сделана на чём-то вроде Access, или без SQL-СУБД – этого недостаточно; если Ваша программа сделана менее чем за 3 три месяца – этого недостаточно. Слабые работы сразу отбраковываются – не тратьте моё и своё время!

Подробнее после Вашего резюме на почту ник@mail.ru

В письме пишите: а) резюме и контакты включая телефон, б) примеры работ.

Delphi
13 лет назад
brunod
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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