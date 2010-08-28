Здравствуйте!

Требуется опытный(!) разработчик 1C. Особенно интересует опыт в интеграции 1С со сторонними источниками данных.

Обязательное условие: проживание в Киеве, доступность в Skype в течении рабочего дня (или хотя бы половину дня).

Пожалуйста, присылайте примеры работ, которые Вы считаете лучшими, а также, желаемый уровень ЗП за час.

Спасибо!