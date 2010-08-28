Требуется преподаватель по макросам . Общение по Скайп,удаленный раб.стол, мобильный тел. Оплата Приват24.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется опытный(!) разработчик 1C. Особенно интересует опыт в интеграции 1С со сторонними источниками данных.
Обязательное условие: проживание в Киеве, доступность в Skype в течении рабочего дня (или хотя бы половину дня).
Пожалуйста, присылайте примеры работ, которые Вы считаете лучшими, а также, желаемый уровень ЗП за час.
Спасибо!
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