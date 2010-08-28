Разработчик 1C

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Здравствуйте!

Требуется опытный(!) разработчик 1C. Особенно интересует опыт в интеграции 1С со сторонними источниками данных.

Обязательное условие: проживание в Киеве, доступность в Skype в течении рабочего дня (или хотя бы половину дня).

Пожалуйста, присылайте примеры работ, которые Вы считаете лучшими, а также, желаемый уровень ЗП за час.

Спасибо!

13 лет назад
mbizo
28 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов
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