Необходимо написать отчёт о прохождении практики. Оплата договорная
Бухгалтерско-Юридическая консультация
Необходимы консультации бухгалтера и юриста по налогово-правовым нормам России. Основная тема - я гражданин России, живу на ПМЖ в Чехии. В Чехии зарегистрирован как частный предприниматель, так и есть своя чешская компания - аналог российского ООО.
Вопросы будут касаться разработки схемы как официально (черные схемы не интересуют) я от лица своего чешского ИП или своей чешской кампании могу оказывать услуги (интернет-реклама, бизнес консалтинг и т.д.) российским ИП и юр.лицам.
Бюджет не определен, называйте свои цены, оплата только по факту решения сложившейся проблемы. Поможете решить проблему - заплачу, не поможете - увы...
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