НДС небольшая работа

  1. Биржа фриланса
  2. Бухгалтерские услуги
Закрыт3 заявки739 просмотров

Произвести расчеты по хозяйственным операциям с определением НДС перечисленного в бюджет. 

4 года назад
gadla
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Заявки фрилансеров

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