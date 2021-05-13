Составить бухгалтерский отчет по ипотечному кредиту в сша

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клиент ищет специалиста для составления бухгалтерского отчета за 10 лет (учета) по ипотечному кредиту в сша. работа удаленная, необходимо понимание темы и знание английского. отчет необходим для использования в судовом разбирательстве с банком.

4 года назад
guest_16227021877942
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