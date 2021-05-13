Произвести расчеты по хозяйственным операциям с определением НДС перечисленного в бюджет.
Составить бухгалтерский отчет по ипотечному кредиту в сша
клиент ищет специалиста для составления бухгалтерского отчета за 10 лет (учета) по ипотечному кредиту в сша. работа удаленная, необходимо понимание темы и знание английского. отчет необходим для использования в судовом разбирательстве с банком.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Бухгалтерские услуги3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $50
Необходимо сделать несколько практических задач для колледжа, а именно: составить баланс, отчет о фин.результатах, НДС и проводки. Работы небольшие, ничего расписывать не надо.Закрыт4 года назад
Кто может помочь с балансом и отчетом о финансовых результатах? Цифры во вложенииЗакрыт4 года назад
- $10
Все задание описано в документе, нужно сделать до 21.05.2021 по поводу цены можно поговоритьБухгалтерские услуги1 заявкаЗакрыт4 года назад
Простейшие, кто может быстро сделать?Бухгалтерские услуги1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $400
В ваши обязанности будет входить грамотное написание научных статей на заданную тематику, а также корректировка написанных текстов в соответствии с замечаниями заказчика. Писать работы нужно либо по уже утвержденному плану, либо по структуре, разработанной совместно ...Закрыт4 года назад
Ищем специалиста по финансовому учету в интернет-проект среднего размера. Сейчас на проекте в этом плане хаос. Есть самые разные переводы: выплаты зарплат, выплаты партнерам, различные покупки, переводы между сотрудниками, поступления прибылей. Необходимо ...Бухгалтерские услуги16 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Здравствуйте! Есть действующий онлайн сервис на юр лицо и ИП, нужно правильно посчитать поступления от физических лиц на расчетный счет (далее - Оборот) и соответственно выплаты физическим лицам продавцам, которые имеют на сайте внутренний ...Бухгалтерские услуги6 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Есть список в excel с логинами и гипперсылками. Нужно удалить ячейки с логинами.Бухгалтерские услуги18 заявокЗакрыт4 года назад
- $105
Очень нужен помощник для нашего бухгалтера в Московский офис. Желательно студент по специальности. Рабочее время: 8 часов в неделю. В обязанности будет входить: -Отправка документов почтой + распечатка документов и формирование конвертов. ...Бухгалтерские услугинет заявокЗакрыт4 года назад