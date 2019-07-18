В процессе работы у бухгалтера возникли проблемы с подсчетом НДС, возможно, изменилось законодательство (Россия) и в 1С Бухгалтерия 8.3 нужно что-то включить/отключить. Нужен специалист, который сможет оказать онлайн-поддержку бухгалтеру и укажет на ошибки в ее ...
Составление бухгалтерского отчёта
Ищу бухгалтера для составления отчёта и проведения необходимых операций.
Требований к опыту и квалификации - нет.
Важны базовые знания бухучёта, ответственность, внимательность, и готовность выполнить проект! :)
Опыт удалённой работы - как бонус.
Всё необходимое поясню в ходе работы.
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