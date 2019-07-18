Составление бухгалтерского отчёта

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Закрыт14 заявок283 просмотра

Ищу бухгалтера для составления отчёта и проведения необходимых операций.

Требований к опыту и квалификации - нет.

Важны базовые знания бухучёта, ответственность, внимательность, и готовность выполнить проект! :)

Опыт удалённой работы - как бонус.

Всё необходимое поясню в ходе работы.

6 лет назад
Irina_project
42 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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