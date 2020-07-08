Заполнить календарь сдачи налогов для юр. лиц

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Закрыт3 заявки638 просмотров

На нашем сайте есть функционал бухгалтерского календаря - сроки сдачи отчетности.

Заполняется просто - вводом данных в форму.

Нужно заполнить данный календарь:

1.  Сроками сдачи для ИП, ООО с разными налоговыми режимами

2. Штрафами за несвоевременную сдачу.

Частично уже заполнено, но ряд налогов из-за короновируса сдвинулся. Надо учесть эту информацию.

Внимание! Преимущество при оплате безналом на ИП или ООО

5 лет назад
goodleon69
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