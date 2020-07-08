Добрый день, нужно доделать файл екселя. Так как один отвественный исполнитель с этого сайта взялся, почти доделал и неделю уже как игнорит. ТЗ и файл что делал прошлый человек "Page1" прикрепил. Осталось ...
Заполнить календарь сдачи налогов для юр. лиц
На нашем сайте есть функционал бухгалтерского календаря - сроки сдачи отчетности.
Заполняется просто - вводом данных в форму.
Нужно заполнить данный календарь:
1. Сроками сдачи для ИП, ООО с разными налоговыми режимами
2. Штрафами за несвоевременную сдачу.
Частично уже заполнено, но ряд налогов из-за короновируса сдвинулся. Надо учесть эту информацию.
Внимание! Преимущество при оплате безналом на ИП или ООО
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