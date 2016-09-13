Указать двигающийся путь, даты прибытия/отправки сроком на 10 дней. Указать, где путь пролегал на самолете/машине/пароме. Сделать в формате avi. На картинке указан образец, на деле будет ролик передвигающегося маршрута на 20-30 секунд
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
привет
нужен чертеж детали
2д
далее по нему будет делаться 3д чертеж для производства из пластика на 3д принтере
сможете сделать?
если да, цена вопроса?
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