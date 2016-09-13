Чертеж

Чертежи и СхемыЗакрыт1 заявка142 просмотра
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привет 

нужен чертеж детали 

далее по нему будет делаться 3д чертеж для производства из пластика на 3д принтере

сможете сделать? 

если да, цена вопроса?

7 лет назад
maximumdp
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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