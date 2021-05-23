Чертеж эл. схемы

Нужно обсудить сильные и слабые стороны проекта, затем провести пуско-наладку производства и, возможно, консультировать в дальнейшем. Задача производства - из замороженной крупноплодной клюквы сделать сухофрукт и сок. Процесс такой - сушеная клюква производится ...