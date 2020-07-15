Чертеж Отеля Срочно

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Закрыт12 заявок878 просмотров

Нужно перенести данные со сканированных документов ( которые находятся в приложении к этому описанию), в файл DWG. (файл dwg перекину если нужно)

По итогу должно получится 2 чертежа ( 3ий этаж и 4ый)

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mereynnn
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