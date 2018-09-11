Делать проект электроотопления для льготного тарифа Киевэнерго

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Закрыт1 заявка141 просмотр

Нужно сделать проект частного дома для Киевэнерго для согласования. В проекте должны быть учтены: Электрокотел 

  • Электроплита
  • Тёплые полы
  • Батареи
  • Разетки (если нужно)
  • и т.д.
7 лет назад
tok24ua
Юрий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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