Стэдикам жилет .

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт3 заявки220 просмотров

Добрый день, необходимо разработать аналог стэдикама. Рассчитать вес и используемые материалы, нагрузки на пружины, какие пружины необходимы , срок службы итд.. 

Создать" упрощённую  модель" с хорошим дизайном и  подробную документацию + модефикация дизайна с рисунком будущего оборудования, рассчеты на Автокаде или прочих программах обязательно. Построить виртуальную схему конструкции в работе с рассчетом нагрузки.итд..(важно: чтобы не сложно было все это собрать в реальности. С учётом тех материалов  которые есть на рынке.. ) Стэдикам предназначен для кинокамеры чтобы для разгрузки веса...

Важно: Технология должна отличаться от аналога для  дальнейшего патентирования  продукта. Ссылка на технологию.

https://youtu.be/kEItkiSsL0Q

AutoCAD
7 лет назад
Goldtau
Мадияр 
42 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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