Стэдикам жилет .

Добрый день, необходимо разработать аналог стэдикама. Рассчитать вес и используемые материалы, нагрузки на пружины, какие пружины необходимы , срок службы итд..

Создать" упрощённую модель" с хорошим дизайном и подробную документацию + модефикация дизайна с рисунком будущего оборудования, рассчеты на Автокаде или прочих программах обязательно. Построить виртуальную схему конструкции в работе с рассчетом нагрузки.итд..(важно: чтобы не сложно было все это собрать в реальности. С учётом тех материалов которые есть на рынке.. ) Стэдикам предназначен для кинокамеры чтобы для разгрузки веса...

Важно: Технология должна отличаться от аналога для дальнейшего патентирования продукта. Ссылка на технологию.

https://youtu.be/kEItkiSsL0Q