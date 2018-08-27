Чертеж в автокаде

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Завершен25 заявок363 просмотра

Нужно сделать чертеж помещения в автокаде. Есть старый вариант (прикрепляю), нужно несколько измененный.

AutoCAD
7 лет назад
likhacheva1
Екатерина 
41 год
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Andrei-K
Андрей 
47 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад
$1
1 день
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Заявки фрилансеров

Andrei-K
Андрей 
47 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад