Снять чертеж с промышленных ножей

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Закрыт2 заявки205 просмотров

Добрый день,

Необходимо снять чертёж с промышленных ножей 2 шт (2,5 м пластины, заточенные с одной стороны).

Снимать чертежи необходимо с оригинальных ножей, с выездом в г. Раменское на склад.

7 лет назад
Kram2112
Павел 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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