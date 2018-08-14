Имеется прототип оборудования - Колесный ворошитель буртов. Фото прилагаются Необходимо обмерить данное оборудование (находится на складе нашей компании по адресу Солнечногорский р-н, дер. Берсеневка – нужно будет туда съездить ...
Снять чертеж с промышленных ножей
Добрый день,
Необходимо снять чертёж с промышленных ножей 2 шт (2,5 м пластины, заточенные с одной стороны).
Снимать чертежи необходимо с оригинальных ножей, с выездом в г. Раменское на склад.
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