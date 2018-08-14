Проект Ангара

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Закрыт12 заявок228 просмотров

Нужен проект Ангара (1500-2000) кв.м. Теплый, с кран-балкой на 3т. Высота до кран баки 6м

7 лет назад
aleksbokov63
Алекс 
62 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров