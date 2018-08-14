Нужно сделать чертеж помещения в автокаде. Есть старый вариант (прикрепляю), нужно несколько измененный.
Инженер-проектировщик котельных
Задачи:
Проектирование водогрейных котельных
Исправление стандартных паспортов для котельных по существующим образцам
Задачи подробнее:
Нужно исправить существующие стандартные проекты и паспорта газовых котельных (разделы ТМ, ЭМ,
ГСН, ГСВ, АТМ) с учетом установленного по факту оборудования. К примеру, проект предполагает 2 газовых котла,
установлены 3 и так далее.Проект все разделы в формате pdf.
Требования:
Опыт работы не менее 3-х лет
Высшее образование по специальности
Autocad, Microsoft Office, специальные программы расчета
Оплата по результату, 10000 руб.
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