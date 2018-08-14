Инженер-проектировщик котельных

Задачи:

Проектирование водогрейных котельных

Исправление стандартных паспортов для котельных по существующим образцам

Задачи подробнее:

Нужно исправить существующие стандартные проекты и паспорта газовых котельных (разделы ТМ, ЭМ,

ГСН, ГСВ, АТМ) с учетом установленного по факту оборудования. К примеру, проект предполагает 2 газовых котла,

установлены 3 и так далее.Проект все разделы в формате pdf.

Требования:

Опыт работы не менее 3-х лет

Высшее образование по специальности

Autocad, Microsoft Office, специальные программы расчета

Оплата по результату, 10000 руб.