Разработать тех.документацию.

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Закрыт2 заявки205 просмотров

Необходимо разработать тех. документацию в БАЗИС для запуска элементов мебели в производство. Необходимо учесть возможности и тех. особенности производства. Есть визуализация и чертеж с размерами. 

7 лет назад
Sheludyakova
39 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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