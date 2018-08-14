Проектирование изделия из листовой стали

$105
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт12 заявок379 просмотров

Необходимо разработать проект чертеж – для изготовления модели в физическом виде. Полностью от А до Я. Модель из листовой стали. Работа в 3D графике + чертеж + проектная документация. Аналог в файле. Указывайте пожалуйста сразу цену – размазывать работу на 2 недели (было предложение) – нет ни какого смысла. Оплата НЕ почасовая – а за результат.

7 лет назад
manager350
Дмитрий 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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