Сечение Автокад 3д Костюм космонавта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт3 заявки201 просмотр

Необходимо создать сечение космонавта в 3д Автокад программе. Далее проект будет распечатан на бумаге в типографии. Необходимо пронумеровать все монтажные детали для дальнейшей ручной склейки костюма. Сборка (монтаж ) костюма должна быть быстрой удобной. 3д макет должен соответствовать реальному прототипу. (Ниже примерные фото обрацы)

Варианты: 1. космонавт держит флаг.

2. космонавт машет правой рукой. 

3. Космонавт парит на обеих вытянутых руках.

AutoCAD
7 лет назад
Goldtau
Мадияр 
42 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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