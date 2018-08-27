Добрый день, необходимо разработать аналог стэдикама. Рассчитать вес и используемые материалы, нагрузки на пружины, какие пружины необходимы , срок службы итд.. Создать" упрощённую модель" с хорошим дизайном и подробную документацию + модефикация дизайна ...
Операторский разгрузочный жилет Eyasy-rig
Необходимо разработать чертежи операторского жилета Eyasy Rig.
Жилет для разгрузки веса и обеспечивает оператору лёгкость руки, нагрузка доожна равномерно распределяться по телу..
Необходимо разработать уникальную модель , которая будет намного больше отличаться от аналогов.
1) https://youtu.be/zu0y4MSTDnA
2) https://youtu.be/zhLpMy4wrRY
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