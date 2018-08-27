Операторский разгрузочный жилет Eyasy-rig

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрытнет заявок201 просмотр

Необходимо разработать чертежи операторского жилета Eyasy Rig. 

Жилет для разгрузки веса и обеспечивает оператору лёгкость руки, нагрузка доожна равномерно распределяться  по телу..

Необходимо разработать уникальную модель , которая будет намного больше отличаться от аналогов. 

1) https://youtu.be/zu0y4MSTDnA

2) https://youtu.be/zhLpMy4wrRY

3) https://youtu.be/Mf768znI-WU

7 лет назад
Goldtau
Мадияр 
42 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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