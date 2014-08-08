Задача: визуализировать стенд с образцами пород древесины для производства музыкального инструмента. Наполнение стенда уже есть, оно показано на прилагаемом наброске. Также прилагаю подробное ТЗ на проект. Задание несложное и достаточно ...
Инженер-проектировщик ПГС
Рассматриваем кандидатов для постоянного сотрудничества на договорной основе с профессионалами своего дела!!!
Интересуют разделы: Ген.план, архитектура, проектирование ОВ, проектирование ВК, проектирование эл.техн. сектора.
Обязанности:
Проектирование общественных и промышленных зданий;
Составление пояснительной записки (текстовая часть, расчеты) для стадии П по 87 постановлению.
Работа со смежниками.
Требования:
Высшее образование;
Опыт работы от 3 лет;
Владение расчетами;
Мобильность (посещение офиса компании при необходимости);
Высокая степень исполнительности.
Условия:
работа удаленно, freelance.
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