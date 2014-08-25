Из dwg чертежей перевести в 3d Max

Всем привет, задача в следующем: Есть два чертежа объектов в формате .dwg, нужно эти чертежи перевести в 3ех мерный вид и экспортировать в 3д макс, если есть такая возможность конечно. С нуля ничего моделировать не нужно. На выходе должно быть два файла в формате .max

Жду от вас стоимости и сроков.

Оплата через Webmoney на WMR кошелек.