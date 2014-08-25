Из dwg чертежей перевести в 3d Max

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Завершен7 заявок385 просмотров

Всем привет, задача в следующем: Есть два чертежа объектов в формате .dwg, нужно эти чертежи перевести в 3ех мерный вид и экспортировать в 3д макс, если есть такая возможность конечно. С нуля ничего моделировать не нужно. На выходе должно быть два файла в формате .max

Жду от вас стоимости и сроков.

Оплата через Webmoney на WMR кошелек.

3ds Max
11 лет назад
truecool
Марат 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Sache
34 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$100
5 дней
Спасибо большое Саше, все сроки были соблюдены, правки по проекту вносились оперативно, сделала то что было нужно! Рекомендую как профессионала!
Замечательный заказчик. Задача четко поставлена,приятно работать,оплата моментальная. С удовольствием буду работать с вами дальше!

Заявки фрилансеров

Sache
34 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад

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