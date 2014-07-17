Требуется инженер светотехник для регулярных светотехнических расчетов в Dialix. Цена вопроса и сроки.
Конструкторские чертежи и расчет мебели
На долгосрочное сотрудничество ищу конструктора мебели .
В конструтив должны входить:
1)чертежи деталей.pdf
2)деталировка и комплектация.pdf
3)раскрой листовых корпуса и кромка.pdf
4)раскрой профилей.pdf
5)раскрой фасадов.pdf
6)расход материала и комплектующих.pdf
7)стоимость материалов и комплектующих.pdf
8) Сборная схема
Выполнять можно в любой программе
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