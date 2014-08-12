Визуализация стенда с образцами

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Завершен10 заявок300 просмотров

Задача: визуализировать стенд с образцами пород древесины для производства музыкального инструмента.

Наполнение стенда уже есть, оно показано на прилагаемом наброске. Также прилагаю подробное ТЗ на проект.

Задание несложное и достаточно творческое, это работа для хорошего дизайнера.

Желательно иметь в портфолио что-либо приближенное к данному проекту.

Вопросы в ЛС.

Спасибо

11 лет назад
Chomsky
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Sache
34 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Благодарен Александре за качественную работу. Отлично справилась с нестандартным заданием.
Прекрасный заказчик. Цели четко поставлены, работается лекго,без заминок. Оплата быстрая. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Sache
34 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад

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