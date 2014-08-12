Визуализация стенда с образцами

Задача: визуализировать стенд с образцами пород древесины для производства музыкального инструмента.

Наполнение стенда уже есть, оно показано на прилагаемом наброске. Также прилагаю подробное ТЗ на проект.

Задание несложное и достаточно творческое, это работа для хорошего дизайнера.

Желательно иметь в портфолио что-либо приближенное к данному проекту.

Вопросы в ЛС.

Спасибо