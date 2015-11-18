Ищем мебельного технолога на фриланс основу

Нужно подготовить инфографику к новости. Инфографика включает: 1 диаграмму 2 графика 2 карты (на карту Украины нужно будет наложить данные) Данные для инфографики в файле.
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В компанию занимающуюся дизайнами встроенных шкафов требуется технолог с опытом работы в мебельной компании для выполнения следующих заданий:
- подготовка технических рисунков на основании размеров
- подготовка детализация/катлист
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