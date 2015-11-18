Ищем мебельного технолога на фриланс основу

Чертежи и СхемыЗакрыт34 заявки1000 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В компанию занимающуюся дизайнами встроенных шкафов требуется технолог с опытом работы в мебельной компании для выполнения следующих заданий:

  • подготовка технических рисунков на основании размеров
  • подготовка детализация/катлист
Работа удаленная и постоянная
8 лет назад
urbanwar
54 годаВеликобритания
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад