Нарисовать мастер план проекта

$32
Чертежи и СхемыЗавершен4 заявки247 просмотров
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Нарисовать мастер план проекта (комплекс домов) с размерами в цветном варианте.

5 лет назад
phuket-hello
Евгения 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
SvBali
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$32
3 дня
Спасибо Свете за работу, все четко, вовремя, несколько вариантов на выбор, очень легко работать.
Легко и комфортно общаться, приятно работать с таким человеком. С удовольствием продолжу сотрудничество, когда появится такая необходимость.