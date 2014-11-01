Простая вывеска – световой короб с ламповой подсветкой. Нужно сделать на неё документы, пример документации приложен. Сама конструкция очень простая: боковые стенки, лампы и электропроводка + металлическая обрешетка. Схематичную ...
Нужна схема сбоки
Нужна схема сборки изделия из 4 частей.Сайт подноги.рф.Все показать на одной картинке.Пишите цены и сроки.Оплата qiwi,wmr.Спасибо.
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