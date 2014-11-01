Нужна схема сбоки

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Завершен4 заявки186 просмотров

Нужна схема сборки изделия из 4 частей.Сайт подноги.рф.Все показать на одной картинке.Пишите цены и сроки.Оплата qiwi,wmr.Спасибо.

11 лет назад
terexoff81
Терехов 
43 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ivan-zashlyuk
Иван 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$30
1 день
Быстро.Грамотно.Работа выполнена лучше чем ожидал.
Отличный заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ivan-zashlyuk
Иван 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
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Чертежи и Схемы

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