Начертить проект сети электроснабжения магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Завершен3 заявки298 просмотров

Здравствуйте!

Нужно начертить в Компасе (или др.программе) проект сети электроснабжения магазина: на площади одной комнаты располагаются 36 однотипных встраиваемых светильников, по стенам расположены 8 розеток и 2 одноклавишных выключателя.

Нужны:

1. Титульный лист

2. Схемы размещения кабельных трасс

3. Схемы с положением осветительных приборов

4. Однолинейная схема для электроснабжения

5. Пояснительная записка

Все остальные подробности выбранному исполнителю.

В заявке указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки исполнения.

Спасибо.

11 лет назад
n-votchal
Наталья 
43 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

enerta
42 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$30
1 день
Виталий – эксперт в своем деле! Проект нужно было сделать очень срочно, за несколько часов, и Виталий не отказал, выполнил работу быстро и профессионально. Дает рекомендации по улучшению качества проекта, мгновенно вносит правки, приятный и корректный в общении. Спасибо за работу!
Отличный заказчик, приятно работать, очень рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

enerta
42 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сохранить из AutoCAD DWG в PDF

    $15

    Необходимо сохранить из проекта .dwg в pdf (в векторе) определенную часть, в приложении сам dwg и скрин того, что нужно сохранить в pdf. Вопрос на 5 минут. Проект пока ...

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать схему крыльца

    Нужно нарисовать схему крыльца. На выходе нужно 3 рисунка вид спереди и с боков. В прикреплённых файлах. На первом рисунке как нужно нарисовать. На втором рисунке как сейчас выглядит. Третий рисунок ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Инженер-проектировщик ПГС

    Рассматриваем кандидатов для постоянного сотрудничества на договорной основе с профессионалами своего дела!!! Интересуют разделы: Ген.план, архитектура, проектирование ОВ, проектирование ВК, проектирование эл.техн. сектора. Обязанности: Проектирование общественных и промышленных зданий; ...

    Чертежи и Схемы3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Визуализация стенда с образцами

    Задача: визуализировать стенд с образцами пород древесины для производства музыкального инструмента. Наполнение стенда уже есть, оно показано на прилагаемом наброске. Также прилагаю подробное ТЗ на проект. Задание несложное и достаточно ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Из dwg чертежей перевести в 3d Max

    Всем привет, задача в следующем: Есть два чертежа объектов в формате .dwg, нужно эти чертежи перевести в 3ех мерный вид и экспортировать в 3д макс, если есть такая возможность конечно. С нуля ничего моделировать не ...

    3ds Max
    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Конструкторские чертежи и расчет мебели

    $50

    На долгосрочное сотрудничество ищу конструктора мебели . В конструтив должны входить: 1)чертежи деталей.pdf 2)деталировка и комплектация.pdf 3)раскрой листовых корпуса и кромка.pdf 4)раскрой профилей.pdf 5)раскрой фасадов.pdf 6)расход материала и ...

    Чертежи и Схемы6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проектировщики внутр.сетей пром. предприятий

    Для долгосрочного сотрудничества на постоянной основе требуются проектировщики на удаленную работу по проектированию внутренних сетей промышленных предприятий (стадии П и РД). Перед началом работы необходимо пройти собеседование. Для проведения собеседования просим: 1. Выслать координаты в ...

    Чертежи и Схемынет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Чертеж конструкции

    Доброго времени суток! Нужно создать чертёж конструкции (киоск), чтобы в последующем ее можно было бы собрать как конструктор. То есть необходимы: развертки конструкции, обозначены места для гибки на гибочном станке, раскрой металлических элементов ...

    Чертежи и Схемы6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад