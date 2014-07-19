Необходимо сохранить из проекта .dwg в pdf (в векторе) определенную часть, в приложении сам dwg и скрин того, что нужно сохранить в pdf. Вопрос на 5 минут. Проект пока ...
Чертежи для дипломной работы
Здравствуйте! Нужно выполнить чертежи для дипломной работы по электрификации, формата А1, в электронном виде
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