Сделать схему крыльца

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Завершен3 заявки208 просмотров

Нужно нарисовать схему крыльца. На выходе нужно 3 рисунка вид спереди и с боков.

В прикреплённых файлах.

На первом рисунке как нужно нарисовать.

На втором рисунке как сейчас выглядит.

Третий рисунок как пример вида, так нужно сделать левую и правую сторону с первого рисунка (без полозьев, и с поручнями как на первом, ну естественно с целыми ступеньками)

Фото можно использоват это или взять в панормаме яндекса http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%202%D0%BA4&sll=37.650576%2C55.877299&ll=37.650576%2C55.877299&spn=0.044031%2C0.012762&z=15&l=map

11 лет назад
m1ha555
Михаил 
43 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ivan-zashlyuk
Иван 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад
$50
3 дня
Работа выполнена отлично. Спасибо!
Очень хороший заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата,было приятно сотрудничать

Заявки фрилансеров

ivan-zashlyuk
Иван 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад
ТОП-10
Чертежи и Схемы

  • Похожие заказы

  • Инженер-проектировщик ПГС

    Рассматриваем кандидатов для постоянного сотрудничества на договорной основе с профессионалами своего дела!!! Интересуют разделы: Ген.план, архитектура, проектирование ОВ, проектирование ВК, проектирование эл.техн. сектора. Обязанности: Проектирование общественных и промышленных зданий; ...

    Чертежи и Схемы3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Визуализация стенда с образцами

    Задача: визуализировать стенд с образцами пород древесины для производства музыкального инструмента. Наполнение стенда уже есть, оно показано на прилагаемом наброске. Также прилагаю подробное ТЗ на проект. Задание несложное и достаточно ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Из dwg чертежей перевести в 3d Max

    Всем привет, задача в следующем: Есть два чертежа объектов в формате .dwg, нужно эти чертежи перевести в 3ех мерный вид и экспортировать в 3д макс, если есть такая возможность конечно. С нуля ничего моделировать не ...

    3ds Max
    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Конструкторские чертежи и расчет мебели

    $50

    На долгосрочное сотрудничество ищу конструктора мебели . В конструтив должны входить: 1)чертежи деталей.pdf 2)деталировка и комплектация.pdf 3)раскрой листовых корпуса и кромка.pdf 4)раскрой профилей.pdf 5)раскрой фасадов.pdf 6)расход материала и ...

    Чертежи и Схемы6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проектировщики внутр.сетей пром. предприятий

    Для долгосрочного сотрудничества на постоянной основе требуются проектировщики на удаленную работу по проектированию внутренних сетей промышленных предприятий (стадии П и РД). Перед началом работы необходимо пройти собеседование. Для проведения собеседования просим: 1. Выслать координаты в ...

    Чертежи и Схемынет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Чертеж конструкции

    Доброго времени суток! Нужно создать чертёж конструкции (киоск), чтобы в последующем ее можно было бы собрать как конструктор. То есть необходимы: развертки конструкции, обозначены места для гибки на гибочном станке, раскрой металлических элементов ...

    Чертежи и Схемы6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Чертеж и визуализация

    Здравствуйте! Есть эскиз, нарисованный дрожащей рукой;-) Необходимо сделать из него чертеж в масштабе (с указанием размеров), а также визуализировать (изометрия, наверное). В общем, чтобы было понятно что на чертеже ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Чертеж по эскизу

    $10

    Здравствуйте! Есть эскиз, нарисованный дрожащей рукой;-) Необходимо сделать из него чертеж в масштабе. Эскиз в приложении. Это стойка рецепшн, если что)) Подробности при ...

    Чертежи и Схемы4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перенос чертежа из JPG в AutoCAD

    Доброго времени суток! Требуется перевести чертеж из JPG в AutoCAD, 1 в 1 под формат А4. При выборе основываюсь на сроки выполнения, сумму и репутацию. Оплата WMR/WMZ после сдачи работы.

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад