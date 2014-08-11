Сделать схему крыльца

Нужно нарисовать схему крыльца. На выходе нужно 3 рисунка вид спереди и с боков.

В прикреплённых файлах.

На первом рисунке как нужно нарисовать.

На втором рисунке как сейчас выглядит.

Третий рисунок как пример вида, так нужно сделать левую и правую сторону с первого рисунка (без полозьев, и с поручнями как на первом, ну естественно с целыми ступеньками)

Фото можно использоват это или взять в панормаме яндекса http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%202%D0%BA4&sll=37.650576%2C55.877299&ll=37.650576%2C55.877299&spn=0.044031%2C0.012762&z=15&l=map