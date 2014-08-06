Требуется разработать разделы 1.«Охрана окружающей среды» (ООС); 2«Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС); 3.«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (ИТМ ГО ЧС).
Нужны схемы инженерных систем и смета по ним
Оказываем услуги инженерных систем: отопление, электрика, внутреннее водоснабжение, вентиляция. Нужны по планировке с исходными данными от заказчика 3-d схемы (пример во вложении) .
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