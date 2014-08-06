Сделать чертежи (аксонометрии) в 3D

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Закрыт15 заявок442 просмотра

Есть плоские dwg. Необходимо прорисовать схемы аксонометрии водоснабжения, вентиляции, отопления (радиаторы).

11 лет назад
drop18
Кирилл 
44 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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