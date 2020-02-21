Перенести чертеж в AutoCaD

Перенести несколько чертежей из PDF в AutoCad + внести микроизменения. Всего 10 чертежей. Стоимость одного чертежа 300 рублей. Чертежи простые, работы максимум на 40 минут.

Необходимо выполнить 1 чертеж ( приложил фото), далее если всё устроит создам новый заказ и отдам все чертежи на изготовление. Первый чертеж необходимо выполнить до 28.02.2020 18:00 (по Москве).