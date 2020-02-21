Перенести чертеж в AutoCaD

$5
Чертежи и СхемыЗакрыт18 заявок665 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Перенести несколько чертежей из PDF в AutoCad + внести микроизменения. Всего 10 чертежей. Стоимость одного чертежа 300 рублей. Чертежи простые, работы максимум на 40 минут.  

Необходимо выполнить 1 чертеж ( приложил фото), далее если всё устроит создам новый заказ и отдам все чертежи на изготовление. Первый чертеж необходимо выполнить до 28.02.2020 18:00 (по Москве).

4 года назад
guest_15828945402883
4 года в сервисе
Был
3 года назад