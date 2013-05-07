Перенос рисунка схемы в Компас

Благодарю за выполненную работу. Задачей было сделать чертёж схемы в Компасе по эскизу, нарисованному от руки. Схема была сделана в точности такой, как на исходном рисунке. Также стоит отметить оперативность выполнения работы. Заказ был выполнен менее чем за день. Рекомендую Геворга, как ответственного специалиста.