Перенос рисунка схемы в Компас

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Завершен2 заявки592 просмотра

Добрый день.

Необходимо нарисовать схему в Компасе по рисунку.

Рисунок схемы, комментарии к ней, а также часть надписей находятся в приложении.

12 лет назад
abedzin
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Cadauto3D
Геворг 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
12 лет назад
$10
1 день
Благодарю за выполненную работу. Задачей было сделать чертёж схемы в Компасе по эскизу, нарисованному от руки. Схема была сделана в точности такой, как на исходном рисунке. Также стоит отметить оперативность выполнения работы. Заказ был выполнен менее чем за день. Рекомендую Геворга, как ответственного специалиста.
Спасибо Дмитрий :)

Заявки фрилансеров

Cadauto3D
Геворг 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
12 лет назад
Лучший чертежник мая
#1
Чертежи и Схемы

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