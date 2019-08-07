Подготовить чертеж с планом помещения в Autocad

Объект: нефтебаза. Проект "Система растворопровода пенообразователя" уже выполнен, нужно добавить сливную и наливную автоэстакады к существующей системе по аналогии с жд эстакадой. Разница в том, что над жд-эстакадой навес, над автоэстакадами его нет. ...