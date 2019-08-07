Подготовить чертеж с планом помещения в Autocad

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Закрыт3 заявки297 просмотров

Добрый день! 

Ищу архитектора, который осуществит замер помещений здания (площадь каждой комнаты, высота, план помещения+фотоотчет) в кратчайшие сроки!

Локация в Токио, Япония. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ К ИСПОЛНИТЕЛЮ - ФАКТИЧЕСКОЕ ПРОЖИВАНИЕ В ЯПОНИИ (В ТОКИО/БЛИЗЛЕЖАЩИХ  РАЙОНАХ)И ПРЯМАЯ ДОСТУПНОСТЬ К ЛОКАЦИИ (РАЙОНА ODAIBA) 

AutoCAD
6 лет назад
Alena_Tru7
Алена 
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров