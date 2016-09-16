Требуется краткий недорогой Проект/Схема/Расчёт системы вытяжной вентиляции помещений спа-зоны.

Трубопровод идёт под коньком крыши насквозь в двух соседних переходящих друг из друга помещениях (см. Приложение): в помещении бассейна и помещении зоны отдыха. Требуется рассчитать сечение трубопровода и количество устанавливаемых вентиляторов внутри трубопровода, а также место входа и выхода трубопровода.