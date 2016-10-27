Стойка для образцов

Чертежи и СхемыЗавершен4 заявки329 просмотров
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Добрый день!

Необходима стойка для образцов из мдф, легко сборная. 

Краткое тз https://denis-mendis.tinytake.com/sf/MTAwNjU2NV80MTU2MTQx

7 лет назад
mendis
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
webmax92
Максим 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 лет назад
$40
1 день
Спасибо, Максим. Рад сотрудничеству. Рекомендую!
Повезет исполнителю. который будет сотрудничать с Денисом. Очень тактичный и лояльный заказчик! Рекомендую!