Стойка для образцов

Конструкторская документация. Задание: спроектировать по такому же принципу, как в примере(архив с фотографиями), "ик выключатель с пультом дистанционного управления" (вот его описание http://cxem.net/house/1-177.php) Используемые программы: KOMPAS 3D, Altium designer и AutoCAD(только для разводки платы) Но ...