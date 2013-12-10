Простой чертеж помещения в масштабе

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Завершен2 заявки249 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо в масштабе отрисовать чертеж согласно приложенного эскиза.

В дальнейшем чертеж будем дорабатывать, поэтому интересует человек, к которому можно будет еще не раз обращаться за скромные деньги.

Оплата Я.Деньгами (других способов, к сожалению нет)

На выходе хочется получить чертеж в виде JPG картинки ну и исходник в чем-нибудь:-)

В ТЗ 2 файла, просто на 1 эскиз все каракули не уместились.

11 лет назад
zagent
43 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Volkova0312
Татьяна 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Татьяна сделала всё супер! Даже больше чем было в ТЗ. За что ей большое спасибо и мои самые хорошие рекомендации! Будем работать дальше!
Все прекрасно.

Заявки фрилансеров

Volkova0312
Татьяна 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

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