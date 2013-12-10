Простой чертеж помещения в масштабе

Здравствуйте!

Необходимо в масштабе отрисовать чертеж согласно приложенного эскиза.

В дальнейшем чертеж будем дорабатывать, поэтому интересует человек, к которому можно будет еще не раз обращаться за скромные деньги.

Оплата Я.Деньгами (других способов, к сожалению нет)

На выходе хочется получить чертеж в виде JPG картинки ну и исходник в чем-нибудь:-)

В ТЗ 2 файла, просто на 1 эскиз все каракули не уместились.