Расчет балок на прочность при плоском изгибе

Чертежи и СхемыЗакрытнет заявок228 просмотров
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Сделать расчет ( не обязательно подробный ) 

Как показано в примере 

Ссылка на методичку - https://goo.gl/z5LiZ9 

Вариант и схема - n5

6 лет назад
AntonVasil
Антон 
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад