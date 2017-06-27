Необходимо сделать чертеж подставки из металла. Простая форма. Фото

Чертежи и СхемыЗакрыт31 заявка351 просмотр
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Необходимо сделать чертеж подставки из металла. Простая форма. Точные размеры имеются. Фотографии готовых образцов

6 лет назад
Zhenia_Minsk
Павлов Женя 
36 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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