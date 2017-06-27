Помочь разобраться в электросхемах

Добрый день! Нужен чертеж столешницы технологического стола. Примерный вид стола с бортиком на фото. Но требуемый стол будет прямоугольный. Данный чертеж необходим для представления его на производство, где будут произведены необходимые резы и гибы по сделанному чертежу. Исходные ...