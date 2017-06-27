Помочь разобраться в электросхемах

Чертежи и СхемыЗакрыт3 заявки186 просмотров
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Необходим краткий курс-обучение - научить читать и составлять электросхемы.

6 лет назад
chiffacff
Иван 
42 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад