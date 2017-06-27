Необходимо нарисовать учебный маршрут автошколы:

1.Взять карту города с названием улиц,нумерацией домов (яндекс напр.) за основу(фон)

2.На ней проложить 1 маршрут (черная выделенная дорога )

3.Добавить знаки по маршруту (какие ,где - вышлю непосредственно исполнителю ; у меня уже есть векторные знаки,искать не нужно)

Выглядеть должен аналогично прикрепленным картинкам.

Использовать любую программу,в которой вы можете нарисовать такой же маршрут.