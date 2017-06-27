Чертеж Autocad

Чертежи и СхемыЗакрыт6 заявок311 просмотров
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Начертить простой элемент в autocad 

Файл - https://goo.gl/2KefBx 

Также оформить лист, размеры 

6 лет назад
AntonVasil
Антон 
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад