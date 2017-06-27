Чертеж Autocad

[b]Необходимо нарисовать учебный маршрут автошколы:[/b] 1.Взять карту города с названием улиц,нумерацией домов (яндекс напр.) за основу(фон) 2.На ней проложить 1 маршрут (черная выделенная дорога ) 3.Добавить знаки по маршруту (какие ,где - вышлю непосредственно исполнителю ; у меня ...