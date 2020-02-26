Рассчитать фундамент

Чертежи и СхемыЗакрыт3 заявки436 просмотров
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Нужно рассчитать и спроектировать фундамент на винтовых сваях под промышленное строительство (ангар)

4 года назад
guest_1583242107971
4 года в сервисе
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4 года назад