Рассчитать фундамент

Добрый день! Ищу человека который по скайпу сможет показать как чертить план кухни ресторана. ( размеры, двери, вывод воды и т.д.) Также нужно будет нарисовать и вставить кухонное оборудование. Пишите пожалуйста сразу стоимость за такую работу.