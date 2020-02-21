Разработать рабочую документацию системы водяного отопления по ТЗ

Чертежи и СхемыЗакрыт3 заявки280 просмотров
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Нужна рабочая документация на систему водяного отопления. ТЗ прикрепляю.От вас хочу услышать цену за выполнение работ и сроки.

4 года назад
anton_konoplev
27 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад