Схема асу тп

Нужна рабочая документация на систему водяного отопления. ТЗ прикрепляю.От вас хочу услышать цену за выполнение работ и сроки.
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Выполнить задание по асу тп. Простое. Схема небольшая
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