ДД! Согласно генерального плана парка, где уже расставлены объекты освещения и рассчитаны нагрузки, сделать проект по электрике. Сумма и сроки.
Разработать конструкторскую документацию
Куплю КД на опоры трубопроводов:
1. Опоры тавровые хомутовые (тип ТХ)
2. Опоры корпусные хомутовые (тип КХ)
3. Опоры хомутовые, бескорпусные (тип ХБ)
4. Опора скользящая (тип Т16)
5. Опора скользящая (тип Т17)
6. Опора скользящая (тип Т18)
7. Опора скользящая пружинная регулируемая (ОСПР)
8. Опора пружинная (ОПР)
9. Опора скользящая (ОС-1)
10. Опора скользящая (ОС-2)
11. Опоры подвижные хомутовые (тип ОПХ1)
12. Опоры подвижные хомутовые (тип ОПХ2)
13. Опоры подвижные хомутовые (тип ОПХ3)
14. Опора подвижная (ОП)
15. Опора хомутовая регулируемая (ОХР)
16. Опора скользящая хомутовая (ОСХ)
17. Опора хомутовая корпусная (ОХК1)
18. Опора хомутовая корпусная (ОХК2)
19. Опора хомутовая корпусная (ОХК3)
20. Опора трубопровода (ОТ1)
21. Опора трубопровода (ОТ2)
22. Опора регулируемая (тип ОР)
23. Опоры регулируемые самоустанавливающиеся (тип ОРС)
24. Опоры продольно - подвижные (тип ОПП)
25. Опоры продольно – подвижные для балочного перехода (тип ОПП-1)
26. Опоры свободно - подвижные (тип ОСП)
27. Опоры свободно – подвижные с удлинёнными боковыми упорами (тип ОСП-1)
28. Опоры свободно – подвижные с удлинёнными боковыми упорами (тип ОСП-2)
29. Опоры свободно – подвижные с 4-х свайным ростверком (ОСП)
Подробный перечень перешлю на эл. почту.
Заявки фрилансеров
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