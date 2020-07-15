ДД! Согласно генерального плана парка, где уже расставлены объекты освещения и рассчитаны нагрузки, сделать проект по электрике. Сумма и сроки.
Технологическая документация для производства шкафа
Необходимо разработать технологическую документацию для шкафа(карты раскроя, присадки для чпу, кромление, подробная карта сборки, спецификация) в программе Базис, эскиз с размерами имеется, фурнитура подобрана, система складных дверей хетих винглайн 77
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