Технологическая документация для производства шкафа

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Закрыт1 заявка451 просмотр

Необходимо разработать технологическую документацию для шкафа(карты раскроя, присадки для чпу, кромление, подробная карта сборки, спецификация) в программе Базис, эскиз с размерами имеется, фурнитура подобрана, система складных дверей хетих винглайн 77

5 лет назад
1Lely1
Ольга 
34 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Олег
 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад