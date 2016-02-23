Создание плана квартиры в CorelDRAW или другой программе на основании копии плана. существуют правила для прорисовки планов. 1-2 плана в неделю сумма оплаты за план 500-600 р. в зависимости от ...
Разработка учебных стендов
Требуется разработать учебные стенды (тренажеры) для техникумов, училищ, вузов.
От Вас будет требоваться все схемы необходимые (лицевая панель, схема подключения), методический материал и таблица с закупками
тематики:
электротехника
электроника
микроэлектроника
умный дом
физика
электроэнергетика
энергоаудит
Умные сети
Светотехника
Радиотехника
Система электроснабжения
телекоммуникации
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