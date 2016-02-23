Разработка учебных стендов

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт5 заявок415 просмотров

Требуется разработать учебные стенды (тренажеры) для техникумов, училищ, вузов.

От Вас будет требоваться все схемы необходимые (лицевая панель, схема подключения), методический материал и таблица с закупками

тематики:

электротехника

электроника

микроэлектроника

умный дом

физика

электроэнергетика

энергоаудит

Умные сети

Светотехника

Радиотехника

Система электроснабжения

телекоммуникации

9 лет назад
avengroup
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров