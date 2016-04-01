Создание плана квартиры на основании копии плана

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Завершен30 заявок360 просмотров

Создание плана квартиры в CorelDRAW или другой программе на основании копии плана.

существуют правила для прорисовки планов.

1-2 плана в неделю

сумма оплаты за план 500-600 р. в зависимости от сложности прорисовки плана.

примеры планов можно посмотреть перейдя по ссылке http://www.vipflat.ru/prodazha-kvartir/1022-deputatskaya_ulitsa_26

 

CorelDRAW
9 лет назад
leonid1973
Леонид 
54 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ivanmkh
Иван 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$10
1 день
Отвечает быстро, внимателен, вносит правки если требуется. Рекомендую, планируем продолжать сотрудничество.
С Вами приятно иметь дело, задача поставлена четко, коммуникативность и мобильность также на высшем уровне! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ivanmkh
Иван 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
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